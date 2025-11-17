決勝進出を決めた神戸国際大付ナインら＝神宮明治神宮野球大会第4日は17日、神宮球場で行われ、高校の部の準決勝は神戸国際大付（近畿）と九州国際大付（九州）が勝ち、19日の決勝に進んだ。神戸国際大付は2本塁打などで加点し、6―2で英明（四国）を下した。九州国際大付は8―7で花巻東（東北）に競り勝った。大学の部の準々決勝は八戸学院大（東北）が6―2で神奈川大（関東2）に勝った。