公開中のアニメ映画「劇場版『鬼滅（きめつ）の刃（やいば）』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」の全世界での興行収入が、１０００億円を突破した。配給元のアニプレックスが１７日発表した。同社の調べでは、日本映画史上初めての快挙だという。同作は、日本で７月１８日に公開され、８月からは世界１５７の国と地域で順次公開されていた。今月１６日時点での全世界総興収は約１０６３億円。