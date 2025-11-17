17日、福岡県の住宅で2人の遺体が見つかりました。警察が身元の確認を進めるとともに死亡の原因を調べています。警察によりますと、17日午前8時半すぎ、福岡県宗像市の戸建て住宅で、近隣住民から「男性が車内で亡くなっているようだ」と110番通報がありました。男性は、車庫に止めてあった車の中で仰向けに倒れていて、頭は助手席の上、足は開いた運転席側のドアから外に出ていたといいます。その場で死亡が確認され、検視の結果