BIGBANGのD-LITEが、アジアツアー『D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE]IN JAPAN』のアンコール公演となる『D-LITE 2025 ASIA TOUR: D's WAVE ENCORE -JAPAN』を2026年1月より開催する。 （参考：D-LITE、“日本との繋がり”を大切に届けた心温まるステージBIGBANGとしての次なる活動も示唆） 本公演は、2026年1月31日、2月1日にAsueアリーナ大阪、3月3日、4日に東京 有明アリーナにて開催。