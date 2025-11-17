東北と北海道のテレビ制作者が集う「北日本制作者フォーラム」が先週金曜、福島県郡山市で開かれ、ミニ番組コンテストでＴＵＹ制作の東日本大震災の特集が最高賞である大賞に選ばれました。 【写真を見る】「北日本制作者フォーラム」東日本大震災の特集が大賞に小学生のときに被災し教師となった女性を追う 「北日本制作者フォーラム」は、東北と北海道の民間放送とＮＨＫのテレビ制作者などが参加し、番組