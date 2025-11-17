11月16日放送のバラエティ番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に北川景子が出演し、話題となっている。アンタッチャブル山崎弘也、オードリー春日俊彰とともに、ゲストとして登場した北川。番組冒頭、SixTONESからなぜこの3人なのかと聞かれると、「最近一緒に活動を」といきなりのボケをかまし、ノリノリの様子だった。Xでは「北川景子」がトレンド入り。番組内で北川が発した「ワンチャン」という言葉には《北川景子