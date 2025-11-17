○サカタＩＮＸ [東証Ｐ] 既存株主よる256万2400株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限38万4300株の売り出しを実施する。売出価格は11月26日から12月2日までの期間に決定される。 ○ダイヘン [東証Ｐ] 既存株主よる150万株の売り出しを実施する。売出価格は11月26日から12月1日までの期間に決定される。 [2025年11月17日] 株探ニュース