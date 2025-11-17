次の衆院選で参政党が候補者の擁立を目指しているのが、札幌市を選挙区とする北海道１区から３区です。７月の参院選の結果を見ると、トップ当選を果たした自民党の高橋はるみさんに、田中さんが得票数で迫る地域もあるなど、参政党が存在感を示しました。２０２４年の衆議院選挙では、立憲民主党の荒井優さんが自民党の高木宏寿さんに１万７０００票あまりの差をつけて当選を果たしました。 今回、参政党の中島良樹さんが立候補