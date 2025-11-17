シュプリンガー・ネイチャーが16日にオンライン公開した「ネイチャー」増刊号「2024ネイチャー・インデックス―科学研究都市」によると、中国は世界の科学研究都市トップ10に初めて過半数を占め、2023年の5都市から24年は6都市に増加した。北京は16年以来、引き続き世界科学研究都市ランキング1位を維持し、上海は2位を堅持した。南京は5位、広州は6位、武漢は8位、杭州は10位だった。中国新聞網が伝えた。今回の「ネイチャー」増