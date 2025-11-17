中国電信量子研究院はこのほど、「祖衝之3号」と同じチップを搭載した超電導量子コンピューター「天衍-287」の構築が完了したと発表しました。この量子計算システムは特定の問題を処理する速度が現在最速のスーパーコンピューターよりも4億5000万倍速く、将来的には量子計算クラウドプラットフォーム「天衍」に接続し、世界に向け初のアプリケーションサービスを開放する予定です。これは中国初の「量子計算の優位性」を備えた量子