11月16日、福岡県の最低賃金が熊本よりも早く引き上げられました。65円の引き上げで「1057円」です。 【表を見る】熊本・荒尾市と福岡・大牟田市最低賃金を比較 熊本の現在の最低賃金は「952円」。1034円への引き上げが決まっていますが、発効は来年1月1日なので、今の時点で、福岡との差は「105円」に広がりました。 人手不足が深刻化する中、熊本への影響はあるのでしょうか。 県境で取材してきました。 荒尾か、大牟田か