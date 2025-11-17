【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は17日公表した秋季経済見通しで、ユーロ圏の2026年の実質域内総生産（GDP）が前年比1.2％増になるとの予測を示した。5月の春季見通しから0.2ポイント引き下げた。