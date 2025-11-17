沖縄・南城市の古謝市長。失職が決まりました。職員へのセクハラ問題をめぐり、議会から不信任決議を受けた沖縄県南城市の古謝景春市長に対する「2度目の不信任決議案」が可決され、きょう付で市長が失職することになりました。古謝市長は議会を欠席していて、辞職届を提出しましたが、市議会はこれを審議しませんでした。