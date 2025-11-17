大相撲九州場所９日目（１７日、福岡国際センター）、新関脇安青錦（２１＝安治川）が幕内平戸海（２５＝境川）を寄り倒して８勝目（１敗）。取組後の支度部屋では「下から攻めることができた。その流れで前ミツをつかめたし、悪くなかった」とうなずいた。新小結だった先場所よりも１日早い９日目での勝ち越し。「まだ９日目なんで、これから。焦らず一日一番、しっかり自分らしい相撲を取っていきたい」と残り６日間へ向けて