【モデルプレス＝2025/11/17】元NMB48でモデルの吉田朱里が11月16日、自身のInstagramを更新。ニット姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】妊娠中の29歳元NMB、美脚大胆私服姿◆吉田朱里、美脚際立つニット姿披露吉田は「ニットかわいい」と記し、ニットのジップパーカーと美しい脚が際立つショートパンツを着用したショットを投稿。「マタニティ用のストッキング買ってみた」とマタニティ生活の様子についてもつづっていた。◆