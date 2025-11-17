イングランドはカタール大会ではベスト8だったイングランド代表は2026年ワールドカップ（W杯）欧州予選を8戦全勝で本大会出場を決めた。現地メディアは22得点0失点という圧倒的な成績に「これまでに例がない」と“スリーライオンズ”の強さを称賛している。イングランドは欧州予選K組でアルバニア、セルビア、ラトビア、アンドラとW杯出場権を懸けて戦ってきた。10月に6連勝を飾り、欧州では最も早く来年の本大会出場を決めた