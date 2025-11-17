Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でKindle本 ブラックフライデー大規模セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』や『平成敗残兵すみれちゃん』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書