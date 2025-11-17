立憲民主党・泉健太前代表が2025年11月15日にXで、質問に立つ同党の国会議員に対して、人として「礼節」を重んじるよう呼びかけた。この投稿は、国民民主党・玉木雄一郎代表が、「私たち国民民主党はもとより、立憲民主党の中にも建設的な質問をされている方も多い」などとXで説明したことに反応したものだった。玉木氏提言、立憲議員は「みんなTwitterやめたらいいと思う」玉木氏がこの投稿をしたのは、11月12日開催のイベント「N