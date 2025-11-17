お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が、17日までにインスタグラムを更新。マタニティフォトを公開し、ファンから絶賛の声が上がっている。【別カット】ふっくらしたお腹と表情が美しい蜂谷晏海（ほか5枚）蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。今年7月には、第2子の妊娠を報告していた。今回の投稿では「レタッチをお願いしていたデータが届いた数年経ってここにいたんだよ