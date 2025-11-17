TWICE・SANA TWICEのSANAが17日、六本木・東京ミッドタウンで開催された『ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式』に登場した。高さ12mのもみの木『ラルフ ローレン ツリー』にやわらかな光を灯した。【写真】TWICE・SANA、ラルフ ローレン「ツリー点灯式」アメリカを代表するブランドであるラルフ ローレンは、ホリデーシーズンを華やかに彩るツリーの点灯式を11月17日、六本木・東京ミッドタウンで開催