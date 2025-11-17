TWICE SANA TWICE SANAが17日、都内で行わえた『ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式』に出席した。背中が大胆に開いたドレス姿で登場。「シアーのドレープが美しくて、白のカウスなどクラシックでエレガントな要素が詰まっているのがこのホリデーシーズンにぴったりかなって」高さ約12mにも及ぶ本物のもみの木を使用したオリジナルのツリー。ベルを鳴らし点灯させたSANAは「モミの木の匂いが香ってきて