TBSの日比麻音子アナウンサー(32)が17日、自身のインスタグラムを更新。元TBSでフリーの宇垣美里(34）アナウンサーらと韓国旅行に出かけたことを報告した。 【写真】まるで美人姉妹！楽しそうな笑顔が素敵です 「だいすきな姐さんと、大切なおともだちと、韓国弾丸旅」と投稿。「マイメロディがおっきく寝ているのを発見して一緒に悶えてくれる、だいすきな美里ねぇさん。」と記し、宇垣アナと２人で満喫