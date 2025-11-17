◆第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）第３０回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（２４日、東京）で無傷の２連勝を狙うダノンヒストリー（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父エピファネイア）は、秘める素質の高さが魅力だ。今回と同じ舞台だった６月８日の新馬戦は、単勝１・２倍の圧倒的１番人気に応えて逃げ切って２馬身半差の完勝。昨年の覇者クロワデュノールをはじめ、のちのＧ１馬