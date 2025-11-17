東京都・赤坂の雑居ビルで10月16日午前10時25分ころ、音楽ライブに出演予定だった40代の女性が刃物で襲われた。犯人と思われる男は、犯行後にその場から逃走。現在も警視庁が行方を追っている。「出演者ポスターに大きなバツ印」”黒づくめ”の逃走犯が現場に残したとみられるスプレー痕、現場の慌ただしい様子ほか全国紙社会部記者が解説する。「女性は出演予定だったライブハウスが開くのを待っていたところを突然襲われたと