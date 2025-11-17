東京地裁、東京高裁などが入る裁判所合同庁舎＝東京・霞が関千葉県横芝光町で50代女性が町道を自転車で走行中に脇の水路に転落してけがをしたとして、町と水路を管理する「千葉県大利根土地改良区」に計約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、事故防止を怠ったと認め、土地改良区に約5400万円の支払いを命じた。町への請求は棄却した。判決によると、女性は2020年12月24日の日没後、片側1車線の町道を自転