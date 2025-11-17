11月16日、文化放送『乃木坂46の「の」』に、乃木坂46・菅原咲月と、11月26日・27日に開催する卒業コンサートをもってグループを卒業する久保史緒里が出演。菅原が久保の卒業に対する心境を吐露した。【関連】乃木坂46菅原咲月、先輩・矢久保美緒＆松尾美佑の卒業発表に驚き「泣いちゃったよ」番組内で、卒業を控えた久保に対して、菅原は、「しおさん、私の絡み方が急にとんでもない距離感が近づくから、いつも『ねぇ、どうしたの