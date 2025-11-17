来月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が行われた。今週末に決勝が行われる徳島県代表と、現時点でまだ未定となっている宮城県代表を除く46校の代表選手たちが集結し行われた組み合わせ抽選会。前回大会優勝校である群馬の前橋育英は神戸弘陵と対戦。今年のインターハイ優勝校･鹿児島の神村学園は愛知の東海学園、前々回大会覇者の青森山田は和歌山の初芝橋本と初戦で戦う。また前回大会準優勝で今年