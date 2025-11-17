119番通報を受け、消防車や救急車の出動を指示する消防指令センター。今後、金沢市近郊の体制が大きく変わります。金沢市消防局内に設置されている指令センターは現在、金沢市、かほく市、津幡町、内灘町を管轄しています。今後、2028年4月からは、白山市、野々市市、川北町を管轄する白山野々市広域消防本部内にある通信指令室と統合し、7つの市と町で共同運用することになりました。管轄地域の人口はおよそ73万5000人で、年間通