秋の食材を使った食育の話題です。金沢市内の小学校では、地域で採れた野菜を使って調理実習が行われ、子どもたちが楽しみながら農業への理解を深めました。金沢市の大野町小学校では、市内の女性農業者が集まる団体「金沢農女」と協力した食育の取り組みを毎年行っていて、今回は1年生がサツマイモの植え付けから収穫・調理までを一貫して体験しています。17日は、児童が自分たちの手で収穫したサツマイモを使いポテトサラダづく