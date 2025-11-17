ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が17日、都内で行われたMBS/TBSドラマイズム『プロパガンダゲーム』1話先行上映会＆トークイベントに、W主演の山下幸輝(WILD BLUE)、松本怜生をはじめ、祷キララ、諏訪珠理、工藤美桜とともに登壇した。『プロパガンダゲーム』トークイベントに登壇した曽野舜太根本聡一郎氏の同名小説を原作とするこのドラマは、巨大広告代理店の就職試験に挑む就活生8人が、世論を戦争賛成に導きたい政府