老老介護の末、102歳の母親を殺害した罪に問われた71歳の女に対し、懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。裁判官は、「長年の介護により、疲労を蓄積させていった中で起きた事件」と弁護側の主張を認めました。■「お母さんを殺してしまいました」と通報去年の夏、当時70歳の娘と102歳の母親が暮らしていた家から通報がありました。〜通報時のやりとり〜娘・小峰陽子被告（当時70）「今、お母さんを殺してしまいました」