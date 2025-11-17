11月20日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開催される野球イベント「THREE GONG.4 -GRAND SLAM- in NAGOYA」が、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でライブ配信されることが決定した。「THREE GONG.4 -GRAND SLAM- in NAGOYA」○新たなスタイルの野球イベント「THREE GONG(スリーゴング)」「THREE GONG(スリーゴング)」は、9回0アウト1・3塁からスタートし、たった3つのアウト、たった１イニングで勝者を決するという、通常の