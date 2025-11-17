日本ラグビー協会は１７日、男子日本代表が来年７月と１１月に新たに開催される国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」に、参加することを発表した。同大会は、北半球６か国のグループと、南半球４か国にフィジー、日本を加えたグループが横断して対戦する新たな形式。２６、２８、３０年の３大会に、南半球グループの招待チームとして出場が決まっているという。２７年Ｗ杯オーストラリア大会を１年後に控える来年７月に