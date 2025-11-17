札幌市のコインランドリーで、２日続けて同じ店舗で両替機などが壊され、現金が奪われる被害がありました。その大胆な手口を店内に設置されたカメラが捉えていました。『１１月１１日午前４時半ごろ』札幌市豊平区のコインランドリーです。男がバールのようなものを使い、プリペイドカードの販売機をこじ開けています。中に入っていたのは現金およそ７万円。男はわずか５分ほどで盗んでいきました。『１１