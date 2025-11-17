◆第５６回明治神宮野球大会第４日▽高校の部・準決勝九州国際大付８―７花巻東（１７日・神宮）九州国際大付（九州）が花巻東（東北）との“ルーズベルトゲーム”を制し、初の決勝進出となった。互いに譲らないシーソーゲームとなったが、１点差で逃げ切った。九州国際大付の背番号１３で、１７５センチ、１０７キロの巨漢・上岡煌（こう）内野手（２年）が、今大会のラッキーボーイとして躍動している。初戦・山梨学院戦