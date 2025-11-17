ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」が、18日に開幕する。10月21〜26日のSGボートレースダービーで節イチの伸びと評判だったのが北山康介の41号機。予選ラストで歓喜に包まれたSG初勝利の水神祭でSG初出場にして予選突破を果たしたものの、次の日は準優勝戦でフライング…というジェットコースターのような日々だった。今節、そのメーカー機は田村慶（24＝徳島）の手に渡った。特訓直後の