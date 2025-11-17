北海道は17日、ヒグマ対策推進会議を開き、政府がまとめたクマ対策パッケージの実現について「時間がかかる」として、長期的な取り組みを求める意見が相次いだ。道猟友会は、狩猟免許を持つ公務員「ガバメントハンター」など駆除にかかわる人員の確保や養成の仕組みを整備する必要性を訴えた。道猟友会の堀江篤会長は、ヒグマ駆除には危険が伴うため一定の経験が必要だと指摘。パッケージで、警察官によるライフル銃での駆除を