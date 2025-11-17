日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。 新車なのに…友人が車内で嘔吐。清掃費用を負担して欲しいけれど @ママリ 車内で嘔吐されてしまいました。 旦那の飲み会が終わ