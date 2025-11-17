母校の村立川上中で開かれたイベントで、宇宙から村民らと交信する油井亀美也さん（画面）＝17日夜、長野県川上村国際宇宙ステーション（ISS）に滞在中の宇宙飛行士油井亀美也さん（55）と、長野県川上村の村民らが交信するイベントが17日、母校の村立川上中で開かれた。油井さんは「川上村は星がきれいに見え、将来宇宙飛行士か天文学者になりたかった。周りはなれると思っていなかっただろうが、自分は頑張った」と、夢を追い