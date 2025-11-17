BIGBANGのD-LITE（テソン）が、「D-LITE 2025 ASIA TOUR [D’s WAVE] IN JAPAN」のアンコール公演となる「D-LITE 2025 ASIA TOUR：D's WAVE ENCORE - JAPAN」の開催を発表した。【写真】BIGBANG再集結！“奇跡の友情ショット”今年4月26日・27日のソウル・オリンピック競技場公演を皮切りにスタートしたアジアツアーは、7月22日・23日のGLION ARENA KOBE（神戸）、8月30日・31日のぴあアリーナMM（横浜）での日本公演が全日程完売