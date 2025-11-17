「大麻がらみの相談は増えています。不安が続くことにより、心の状態が悪くなった人が興味を持つ傾向があるようです。大麻を取り入れるライフスタイルは、SNSを介して広まっていると感じています」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。探偵