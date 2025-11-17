クマの出没が山形県内各地で続発する“異常事態”を受け、2回目となる県の緊急対策会議が17日開かれ、11月末までの県の緊急対策として、やぶの刈り払いなどが実施されることが示されました。会議では、11月9日までに県内で2257件のクマの目撃情報があり、そのうち人身被害件数は12件とともに記録が残る1977年以降最多となることが報告されました。そして、11月14日に政府が公表したクマ被害対策パッケージを参考にした県版の