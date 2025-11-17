雲南省昆明市の食品会社、雲南緑華食品の宮本哲也総経理。（資料写真、昆明＝新華社配信）【新華社昆明11月17日】中国に30年以上根を下ろし、ビジネスを開拓、拡大してきた日本人企業家がいる。雲南省で開発された健康食品を、中国国内だけではなく、世界に向けて販路を拡大している。雲南省昆明市の食品会社、雲南緑華食品の宮本哲也総経理は1993年、中国勤務の機会を得て長期滞在することになった。2004年に国内の複数都市を