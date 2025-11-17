国際統括団体ワールドラグビー（WR）は17日、来年第1回を開催する新設国際大会「ネーションズ・チャンピオンシップ（RNC）」の試合日程を発表。日本の参戦も正式に決定し、7月4日の第1戦でイタリアとホーム試合として対戦することが決まった。大会は来年から隔年開催される。RNCは欧州6カ国対抗の6チーム（イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランド、フランス、イタリア）と、南半球4カ国対抗のラグビーチャン