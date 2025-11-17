ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」が、18日に開幕する。SGボートレースダービー（10月21〜26日）が開催されてから約1カ月。エンジン相場は、その時と変わっていない。末永和也をSG初Vに導いた37号機は豊田祥生（23＝静岡）がゲット。もちろん前検から上々の気配を見せていた。「特訓はそんなに変わらなかったけど、乗り心地は悪くなかったですね。スタートの見え方も悪くなかったですよ」