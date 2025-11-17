◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第5戦 アメリカ大会(日本時間15日〜17日、アメリカ・レイクプラシッド)17日に女子フリースケーティング(FS)が行われ、渡辺倫果選手は大会を終え2位となりました。渡辺選手は16日のショートプログラム(SP)では74.35点で首位発進。しかし最終滑走となったこの日の演技では136.61点で3位となり、FS2位のアリサ・リュウ選手(アメリカ)に逆転を許しました。今大会ではFS、SPともにシーズンベス