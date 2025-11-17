俳優・松重豊(62)が17日、自身のインスタグラムを更新。食事中の動画を投稿した。ファンからは松重が食べている耳慣れない名前の食べ物へのコメントが多数寄せられた。松重はシンガポール滞在中であることを明かし「このポピア、うまいなぁ〜」と投稿。「ポピア」を頬張る様子を動画で公開した。ポピアとは、薄い皮に好みの具を包んで食べる郷土料理で、シンガポール版の生春巻きのような食べ物。この投稿には「新たな食材