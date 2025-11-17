TWICEのSANAさんが、東京・六本木で行われた「ラルフ ローレン 東京ミッドタウン ツリー点灯式」に登場しました。 【写真を見る】【 TWICE・SANA 】メンバーへのギフトは「パチパチするキャンディーが入った綿飴」理想のホリデーシーズンを想像SANAさんのハンドベルを合図にツリーが点灯すると、SANAさんは“本当にキレイです”と、にっこり。“昨年とはまた違った雰囲気のツリー。本物のモミの木を使っているので、近