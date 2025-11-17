ＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が１６日、放送され、流れたＣＭの美女にＳＮＳ上では驚きの声があがっている。「ＳＵＢＡＲＵは全日本スキー連盟をサポートしています」と雪山を走る車の映像や、ノルディックスキー・ジャンプの高梨沙羅や小林陵侑らの顔が映ったＣＭ。白い洋服でＳＵＢＡＲＵの車を笑顔で運転していたのが高梨で、ＳＮＳ上では「ロイヤルファミリー見てるけどスバルのＣＭに出てる高梨沙羅さんめっ