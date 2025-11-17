ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手（３６）が１７日、神奈川・横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸２億円（金額は推定）でサインした。来季が６年契約の５年目となる。宮崎は今季９５試合に出場し、打率・２７７、３９打点、６本塁打。５月に打撃不振で出場選手登録を抹消されたほか、９月には右膝を負傷し戦線離脱し、ＣＳへの出場も叶わなかった。「チームとしてもリーグ優勝できていないですし、自分としても